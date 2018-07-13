Haber: Kasım Şahin
2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un, Bolu’daki birinci etap kamp çalışmaları sona erdi. Süpr Lig ekibi ikinci etap kamp çalışmalarına Topuk Yaylası'nda başlayacak. Şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna katan Evkur Yeni Malatyaspor’da hedef, yeni transferler gerçekleştirerek lige güçlü bir kadroyla başlamak.
Birinci etap Bolu kampının son günlerine katılan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı ile bir araya gelerek transfer konusunu görüştü. Gevrek’in istişareler doğrultusunda transfere hız vereceği öğrenildi.
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