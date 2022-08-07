Eyüpspor, Adana Demirspor’lu oyuncunun peşinde

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk adaylarından Eyüpspor, stoper transferi için girişimlerini hızlandırdı. İstanbul ekibi, Joher Khadim Rassoul'un transferi için kulübü Adana Demirspor'la anlaştı. Eflatun-Sarılılar, Rassoul'le de görüşmelerini sürdürüyor.

Montella'nın sistemine uymuyor

Adana Demirspor'un 2019'da KSC Lokeren'den transfer ettiği Joher Khadim Rassoul, Mavi Şimşekler'de 100 maçta 2 gol ile 4 asist yaptı ve 6 gole katkı sundu.

Süper Lig 'de geçen sezon 25 maçta forma giydi; sol bek ve stoper pozisyonlarında görev alan Senegalli futbolcu yeni sezonda takım listesinde yer almazken; teknik direktör Vincenzo Montella'nın sistemine uymadığı belirtildi.