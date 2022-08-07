Eyüpspor, Adana Demirspor’lu oyuncunun peşinde

Tek hedefi Süper Lig olan Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Khadim Rassoul'un transferi için kulübü Adana Demirspor'la anlaştı. İstanbul temsilcisi Senegalli oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Eyüpspor, Adana Demirspor’lu oyuncunun peşinde

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk adaylarından Eyüpspor, stoper transferi için girişimlerini hızlandırdı. İstanbul ekibi, Joher Khadim Rassoul'un transferi için kulübü Adana Demirspor'la anlaştı. Eflatun-Sarılılar, Rassoul'le de görüşmelerini sürdürüyor.

Montella'nın sistemine uymuyor

Adana Demirspor'un 2019'da KSC Lokeren'den transfer ettiği Joher Khadim Rassoul, Mavi Şimşekler'de 100 maçta 2 gol ile 4 asist yaptı ve 6 gole katkı sundu.

Süper Lig 'de geçen sezon 25 maçta forma giydi; sol bek ve stoper pozisyonlarında görev alan Senegalli futbolcu yeni sezonda takım listesinde yer almazken; teknik direktör Vincenzo Montella'nın sistemine uymadığı belirtildi.

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