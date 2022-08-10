Eyüpspor, Breziyalı oyuncuyu transfer etti

Haber: Okay Özcan

Eyüpspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, geçtiğimiz sezon Fluminense forması giyen Brezilyalı stoper Luccas Claro'yu renklerine bağladı. Luccas Claro'ya 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

Brezilya’nın Coritiba takımında Ocak 2011'de A takıma yükselen Claro, 6 sezon bu ekibin formasını terletti. 2016-2017 sezonunun devre arasında o dönem Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne transfer olan 30 yaşındaki stoper, başkent temsilsinde 2,5 sezon kaldı.

Süper Lig'de 38, 1. Lig'de 31 maçta forma giyen Claro, Türkiye Kupası'nda ise 6 maça çıktı. Brezilyalı stoper, 2019-2020 sezonu öncesinde Fluminense ile anlaşarak ülkesine döndü.

Tecrübeli oyuncu, Brezilya 1. Futbol Ligi'nde iki takım formasıyla 184 maça çıktı. Luccas Claro, kariyerindeki 3 takımda toplam 305 müsabakada forma giydi ve 13 kez gol sevinci yaşadı.