Eyüpspor, Bursaspor'u da yıktı

TFF 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Eyüpspor, 3'te 3 yaptı.

Eyüpspor, Bursaspor'u da yıktı

Haber: Yasin Bilgi

Bitci Timsah Park'ta oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 65. dakikada Timur Temeltaş'ın attığı golle 1-0 öne geçen konuk Eyüpspor, 86'da Pa Dibba ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve İstanbul temsilcisi sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkaran Eyüpspor, zirve yarışını kayıpsız sürdürdü.

3. haftayı da galibiyet almadan kapatan Bursaspor ise 1 puanda kaldı.

Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan Duran

Bursaspor: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Luka Capan, Aykut Akgün (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Namık Alaskarov (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Burak Altıparmak (Dk. 69 Tuğbey Akgün), Bruno, Ofosu (Dk. 34 Ozan Sol), Batuhan Kör

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 60 Dibba), Taşkın İlter (Dk. 72 Muhammed Akarslan), Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 88 Mikail Okyar), Cenk Ahmet Alkılıç, Umut Bulut (Dk. 72 Stancu)

Goller: Dk. 65 Timur Temeltaş, Dk. 86 Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Burak Altıparmak, Dk. 89 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

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