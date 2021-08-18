Eyüpspor, Caner Hüseyin Bağ'ı renklerine bağladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 5. hafta kala 1. Lig'e çıkan ve topladığı 82 puanla rekor kıran Eyüpspor, transferde hızlı adımlar atıyor.

Umut Bulut, Bogdan Stancu, Cenk Ahmet Alkılıç, Çağlar Şahin Akbaba, Gökcan Kaya, Teddy Mezague, Mehmet Uslu, Yalçın Kılınç, Mohammed Kamara gibi isimleri kadrosuna katan Eyüpspor, son olarak Giresunspor'da forma giyen Caner Hüseyin Bağ ile her konuda anlaştı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner, kısa süre içinde resmi imzayı atıp kampa katılacak. Kariyerinde toplam 330 karşılaşmaya çıkan Caner Hüseyin Bağ, 43 gol ve 13 asitliklik performans sergiledi.

Pa Dibba transferinden vazgeçildi

Eflatun sarılılarda Pa Dibba transferi ise rafa kalktı. Dibba, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadelenin son bölümünde oyuna girmişti.