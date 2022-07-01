Eyüpspor, Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı

Haber: Ceylan Beykoz

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a transfer oldu. Başarılı savunmacının transferi Eyüpspor tarafından resmen açıklandı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk! Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 16 müsabakada forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Eyüpspor kısa süre önce üst üste transfer açıklamaları yaptı. Eflatun-sarılı ekip, Balıkesirspor'dan Erdem Gökçe'yi kadrosuna dahil etti. İstanbul temsilcisi daha sonra Ankaragücü'nden ayrılan Mehmet Murat Uçar'ı kadrosuna kattı. Eyüpspor geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nde 16 gol atma başarısı gösteren Emeke Friday Eze'yi de transfer etti. Kayserispor'dan ayrılan Uğur Demirok'un da yeni adresi Eyüpspor oldu. İbrahim Akdağ da Eyüpspor'la anlaşma sağladı.

18 yaşındaki Erdem Gökçe geçtiğimiz sezon Balıkesirspor'da 29 müsabakada oynama şansı yakaladı. Genç oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Erdem Gökçe takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Erdem Gökçe! Eyüpspor’umuz, Balıkesirspor’dan sağ bek Erdem Gökçe'yi renklerine bağladı. Erdem Gökçe'ye hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.