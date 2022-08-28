Eyüpspor maçı çevirmesini bildi

Haber: Süleyman Kurt

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi 1-0 geriye düşse de maçı 3-2 kazanmasını bildi. Eyüpspor'un golleri 9. dakikada Sinan Kurt, 57. dakikada Luccas Claro ve 66. dakikada Pa Dibba'dan geldi. Yeni Malatyaspor'un gollerini Cengizhan Akgün kaydetti.

3 maçta 2. galibiyetini alan Eyüpspor puanını 7'ye çıkardı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor ise 1 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza yayı dışında topu alan Nshimirimana'nın şutunu kaleci Harun oyun alanı içine çeldi. Dönen topu Cengizhan kafayla ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada sağ kanatta topu alan Eze'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta topu alan Sinan'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

57. dakikada sağ taraftan Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Claro'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

66. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Abdulsamed'den oyun alanı içine döndü. Dönen topu Dibba filelerle buluşturdu. 3-1

90+5. dakikada sol tarafta topu alan Cengizhan ceza sahası içine girerek çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

Stat: Eyüp

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Ali Can Alp

Eyüpspor: Harun, Murat, Claro, Uğur, Berkan, İbrahim, Sinan (Can dk. 90+1 ?), Ahmed Ildız ? (Bekir dk. 28) Ahmet Yazar (Ezeh dk. 46), Dibba (Sekidika dk. 83 ?), Eze (Umut Bulut dk. 90+1 ?)

Yedekler: Cengiz, Erdem, Arda, Ahmet Özkaya, Fethi Özer

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Taha, Yiğit Burak, Buğra (Berat dk. 86 ?), Cengizhan, Nshimirimana (Atakan dk. 65), Doğukan, Ogün, Donsah, Malle (Yakup dk. 78)

Yedekler: Oytun, Alperen, Erşan, Emircan, Mert, Kerem, Berat

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Cengizhan (dk. 6 ve 90+5) (Yeni Malatyaspor), Sinan (dk. 9), Claro (dk. 57), Dibba (dk. 66) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Burak, Buğra (Yeni Malatyaspor), Ezeh (Eyüpspor)