Eyüpspor nefes aldı

Haber: C. Kutay Aykan

Eyüp Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor güldü. Ligde oynadığı son 2 maçı kaybeden Eyüpspor, Tuzla maçıyla kötü gidişata "dur" dedi. Zafer Turan'ın ekibi, 51'de Umut Bulut ve 56'da Pa Dibba'nın attığı gollerle Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Tuzlaspor'da İsmail Konuk, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galip gelen Eyüpspor puanını 30'a yükseltirken, Tuzlaspor 22 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

38. dakikada Enes Keskin'in pasında Tuzlaspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Dibba'nın ceza sahası içerisine sol taraftan girip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mikulic'ten sekerek kale önünde boşta kaldı. Topu Tuzlaspor savunması kornere gönderdi.

51. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Taşkın İlter'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Bulut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

53. dakikada Mezague'nin kısa düşen pasında araya girerek topu kazanan Valente'nin sağ taraftan ceza sahası içine girip kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Valente'nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta bu kez Mohammed çizgi üzerinde omzuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

56. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Tuzlaspor yarı sahası ortalarında topla buluşan Dibba'nın sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

86. dakikada İsmail Konuk'un Timur Temeltaş'a yaptığı müdahaleyi hakem Kutluhan Bilgiç sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan İsmail Konuk ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Temel, Mert Bulut

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Mohammed, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Mikail Okyar dk. 61), Caner Hüseyin Bağ (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 88 ?), Enes Keskin (Gökcan Kaya dk. 88 ?), Timur Temeltaş, Dibba (Stancu dk. 88 ?), Umut Bulut (Erencan Yardımcı dk. 73)

Teknik Direktör: Zafer Turan

Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (İbrahim Has dk. 80 ?), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Bardhi, Tayfun Erdoğan (Aykut Çeviker dk. 67), Safa Kınalı (Rahmi Anıl Başaran dk. 67), Selçuk Alibaz (Kutay Kurt dk. 85 ?), Valente

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Goller: Umut Bulut (dk. 51), Dibba (dk. 56) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: İsmail Konuk (dk. 86) (Tuzlaspor)

Sarı kart: Diack (Tuzlaspor)