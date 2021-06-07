Eyüpspor’dan TFF 1. Lig’in kralına kanca!

TFF 1. Lig’in yeni ekibi Eyüpspor, son 3 sezonun gol kralı Marco Paixao’yu transfer etmek istiyor. Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, yaz transfer döneminin gözdesi oldu.

Siyah-beyazlı ekipte üç sezon üst üste gol kralı olan ve Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan golcü oyuncu için Manisa FK’dan sonra 1. Lig’in yeni ekibi Eyüpspor da devreye girdi. 36 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açan İstanbul ekibi, Portekizli yıldıza 400 bin Euro yıllık garanti ücret önerdi.

İzmir ekibi Altay ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için ise siyah-beyazlı yönetimin en az 500 bin Euro bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi.

Marco Paixao performansı Altay’da zirve yaptı

Portekizli santrfor bu sezon ligde siyah-beyazlı formayla çıktığı 33 maçta 22 gol kaydederek gol krallığını unvanını elde etti. Altay’a transfer olduğu 2018/2019 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak lig rekorunu kıran Paixao, gol krallığı tacını takmıştı. 2019/2020 sezonunda da 22 gol kaydeden 36 yaşındaki golcü, ikinci kez gol kralı olmuştu. Bu sezon da unvanını kimseye bırakmayan Portekizli yıldız, üst üste üçüncü kez gol krallığı yaşadı.

Paixao, bu başarısıyla beraber TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez gol kralı olan tek futbolcu oldu. Altay formasıyla TFF 1. Lig’de 102 maça çıkan yıldız oyuncu, 74 gol, 10 asistlik performansı sergileyerek lige damgasını vurdu.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 14:46