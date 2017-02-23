Haber: Aysun Beykoz

Boluspor ve Samsunspor ligde 55.kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ezeli rekabet 1966 yılında başladı. 1966 yılından bu yana iki takım ligde 54 kez karşı karşıya geldi. Boluspor, Samsunspor karşısında 24 maç kazandı. Samsunspor ise 20 maç kazanabildi. Boluspor ve Samsunspor ezeli rekabetinde iki takım birbirlerine 10 kez üstünlük kuramadılar.

Boluspor, Samsunspor’a 27.kez konuk olacak. Samsun’da oynanan maçların 15’ini Samsunspor kazandı. Deplasmanda Boluspor Samsunspor’u 5 kez mağlup edebildi. Samsun’da oynanan 26.maçın 6’sı ise beraberlikle sonuçlandı.

Boluspor ve Samsunspor arasında oynanan en gollü maç 1972-1973 sezonunda Bolu’da oynandı. Boluspor rakibi Samsunspor’u 6-0 mağlup etti. İki takım arasında oynanan 54.maçın 4 maçında gol sesi çıkmadı. İki takım arasında oynanan 54.maçta toplam 10 kırmızı kart çıktı. 10 kırmızı kartın 6’sını Boluspor gördü, 4’ünü ise Samsunspor gördü.

Boluspor ve Samsunspor 2016-2017 sezonunun ilk devresinde Bolu’da karşı karşıya geldiler. Boluspor Mamadou Diarra’nın ve Rydell Peopen’in golleriyle 2-1 galip geldi. Samsunspor’un tek golünü ise Murat Gürbüzerol kaydetti.