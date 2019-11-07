Ezeli Rekabette 54.Randevu

Boluspor ile Bursaspor tarihlerinde ki 54.maçta bu 10 Kasım Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacaklar.

Ezeli Rekabette 54.Randevu

Haber: N. Halid Altundal

1966-1967 sezonunda Bursaspor’un 1-0 kazandığı maçla başlayan rekabette yarım asır geride kalırken iki ekip en son 1991-1992 yılından bu yana ligler de hiç karşılaşmadılar. O tarihten bu yana 2016 ve 2017 yıllarında resmi olarak 3 kupa 1 hazırlık maçı oynayan Bursaspor ve Boluspor maç istatistikleri de oldukça ilginç. Timsahlar 53 maçın 19’unu kazanırken, Boluspor 14 kez sahadan galip ayrılmayı bildi. 20 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.  İki takım Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumunda bu istatistiği değiştirmek için 54’üncü kez kozlarını paylaşacaklar.

Esra Perçin

Esra Perçin

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