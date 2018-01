Haber: Esra Öztürk

Sağlık Spor Kulüp Başkanı Emine Özdoğan yaptığı açıklamada, “Sosyal Projeler ve Uygulamalar Birimi tarafından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile birçok spor faaliyeti planlanmıştır. Spor faaliyetleri için salon ve antrenör desteği sağlanmıştır. 15 Ocak 2018 itibari ile aşağıda adı geçen salonlarda Hafta içi her akşam saat 19.30-21.00 arası spor faaliyetleri yapılacaktır. Amatörce yapılacak bu spor faaliyetlerine herkes katılabilir” dedi. Özdoğan “Hareketli hayat sağlıktır” derken şunları söyledi: “12 Şubat itibariyle de Halk Eğitim Merkezinde “Çocukla İletişim” Kursuna başlıyoruz. Halkımız ve çalışanlara yönelik… Faaliyetlere katılmak isteyen herkesin öncelikli olarak Resmi Kurum Temsilcilerine ya da bana başvurmalarını bekliyorum. Aile İçi Etkili İletişimi güçlendirmek, çocukla etkili iletişim kurma yöntemlerini, problem çözme tekniklerini açıklayabilmek, iletişim engelleri ve disiplin yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazanabilmek amacıyla çalışan ve çalışmayan 13 yaşından büyük herkesin katılabileceği 12.02.2017′ de “Çocukla iletişim” Kurs programı başlatılması planlanmıştır. 1. Program: Hafta içi her gün 09.00-12.00 arasında, 2. Program; Hafta içi her akşam 18.00-21.00 arasında yapılması planlanan programa katılmak isteyenlerin kendi kurum temsilcisine başvurması gerekmektedir. Ayrıca günümüzde bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yeniliklerin insanlığın hizmetine sunulması ile insanların yaşam tarzları gün geçtikçe değişmektedir. Bu değişim, insanların daha az hareket etmelerine neden olmakla birlikte beslenme alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Beslenme tarzındaki değişiklikler, fiziksel hareket azlığı, sigara ve alkol tüketimi gibi bir takım olumsuz şartlar bir araya geldiğinde obezite (şişmanlık) riski artmaktadır. Obezite ile mücadele, gerçekte pek çok hastalıkla mücadele anlamına gelmektedir” dedi. Özdoğan’dan alınan bilgiye göre Masa Tenisi çalışmaları Karaçayır Spor Salonu’nda, Çarşamba günleri 19.00-21.00 saatlerinde, Badminton çalışmaları Cuma günleri Karaçayır Gençlik Merkezi’nde 19.00-21.00 saatlerinde, Halk Oyunları çalışmaları ise Karaçayır Gençlik Merkezi’nde Salı ve Perşembe günleri 19.30-21.00 saatlerinde yapılacak. Diğer yandan Voleybol Pazartesi ve Salı günleri 19.30-21.00 saatlerinde Sağlık Meslek Lisesi’nde, Futsal Çarşamba günleri 19.30-21.00 saatlerinde Sağlık Meslek Lisesi’nde, Hentbol Perşembe günleri 19.30-21.00 saatlerinde Sağlık Meslek Lisesi’nde, Basketbol ise Cuma günleri 19.30-21.00 saatlerinde Sağlık Meslek Lisesi’nde gerçekleşecek.