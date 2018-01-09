Haber: Esra Öztürk

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'da gerçekleştirdiği Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde "Futbol Endüstrisi" ödül töreni düzenlendi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen seminerle birlikte düzenlenen Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı (FIFEX) kapsamında, Türk futbolunun gelişmesi için katkıda bulunan 28 kurum, kişi ve markalara ödülleri verildi. FANATİC TUR Türkiye futbol federasyonu tarafından yılın spor organizasyonları ödül kategorisinde kamp organizasyonu kategorisi dalında birinci seçildi. Bolu’da da yaz döneminde birçok takımın Bolu’ya gelmesinde öncü olan ve Bolu spor turizmine katkı sağlayan FANATİC tur kamp tur şirketleri arasında birinci seçilerek ödüle layık görüldü. Şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Hakan Onkur ve şirket ortakları Ümit Demirtaş, Sezgin Demir ödüllerini teknik direktör seminerinde aldılar. Kamp organizasyonlarında en iyi tur şirketi seçilen FANATİC tur yaz ve kış aylarında futbol turizmine büyük katkı sağlamaya devam ediyor.