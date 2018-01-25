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25 Ocak 2018 Perşembe
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    • Farkın adı Boluspor

    TFF Gelişim U 15Liginin 17.haftasında Boluspor ile Osmanlıspor FK karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Boluspor 5-0 kazandı.

    25 Ocak 2018 Perşembe 12:08
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    Farkın adı Boluspor

    Haber: Esra Öztürk

    TFF Gelişim U 15 Ligi 3. Grupta mücadele eden Boluspor, ligin 17.haftasında Osmanlıspor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Boluspor 5-0 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri Ahmet Deha Sarıahmet (3), Uğurcan Sel, Okan Keşan kaydetti. Bu galibiyetin ardından 3 puanın sahibi olan Boluspor puanını 20’ye çıkararak 5.sıradaki yerini korudu. Osmanlıspor ise 15 puanla 8.sırada kaldı. Boluspor U 15, ligin 18.haftasında MKE Anakragücü’ne konuk olurken, Osmanlıspor ise sahasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek.

    KALECİLERDEN BEĞENİ TOPLADI.

    Ali Cenker Göktaş, maçın ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla takımının ilk yarıyı gol yemeden 1-0 önde tamamlamasında en büyük pay sahibi oldu. Cenker, yaptığı kurtarışlarla tribündeki herkesin beğenisini topladı. İlk yarının son dakikalarında rakibin sert şutunu son anda uzanarak kurtaran Ali Cenker Göktaş sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Cenker’in yerine oyuna giren İhsan Efe Çalışkan, ikinci yarıda kaleyi korudu. İhsan Efe’de maçta yaptığı başarılı kurtarışlarla kalesini gole kapattı. İhsan Efe, başarılı kurtarışlarla taraftarların beğenisini topladı.

    Hakemler: İlker Akbayır, Canser Karaağaçlı, Batuhan Topçu,

    Boluspor: ** Ali Cenker Göktaş, ** Emirhan Men, ** Ahmet Berker Güvercin,  Mertali Karakuş,  ** Tunahan Yerlikaya, ** Burak Kuyumcu,  ** Okan Keşan, ** Emirhan Ercivan, ** Diyar Kaba, ** Ahmet Deha Sarıahmet, ** Uğurcan Sel

    Osmanlıspor FK: ** Sabahattin Canlı, ** UmutcanYaşuk, ** Melih Gezer, ** Hüseyin Arda Korkmaz, ** Mustafa Mert Orhan, ** Oğuzhan Efe Yılmaz, ** Bünyamin Akdağ, ** Bayram Atakan Özkul, ** Mert Tunç, ** Ali Kemal Kaya, ** Kadir Güler

    Goller: 15.dk – 58.dk -68.dk Ahmet Deha Sarıahmet, 56.dk Uğurcan Sel, 75.dk Okan Keşan ( Boluspor)

    Sarı Kart: 69.dk Burak Kuyumcu (Boluspor), 60.dk Mustafa Mert Orhan ( Osmanlıspor)

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, Gelişim, U, 15Liginin, 17.haftasında

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