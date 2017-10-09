Haber: Esra ÖZTÜRK

Karaçayır Tesislerinde oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Adana Demirspor takımı oldu. Adana Demirspor takımı maçın ilk dakikalarında rakip kalede etkili ataklarından yararlanamadı. Maçın 6.dakikasında Adana Demirspor takımı Fikret’in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Yağan sağanak yağmur ile birlikte kayganlaşan saha iki takımı da zorlu dakikalar yaşattı. Ev sahibi Boluspor kalesinde gördüğü golün ardından beraberlik için rakip sahada baskılarını arttırdı. Boluspor U -19 takımı beraberlik için girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Boluspor’un beraberlik golü dakika 27’de Emir Kaan’ın şutuyla geldi. Kaan rakip ceza sahası içinde buluştuğu pozisyonu gole çevirerek maçta durumu 1-1 e getirdi. Beraberlik golünden sonra Boluspor öne geçmek için rakip takımın ceza sahasında baskısını artırarak ataklarını arttırdı. İlk yarının son dakikalarında Boluspor’u öne geçiren gol kaydedildi. Maçın 45.dakikasında Furkan ceza sahasının dışından çektiği şut ağalrla buluştu. Adana kalecisi Doğukan’ın müdahalesi yetersiz kaldı ve Boluspor devre arasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda beraberlik şansı arayan Adana Demirspor’un atakları sonuç bulamadı. İki takımda gol bulmak için girdikleri pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın skorunu belirleyen taraf Boluspor oldu. Dakika 85’te Boluspor T. Demirkan ile skoru 3-1’e getirdi. Maçta başka gol olmayınca maçı Boluspor U -19 takımı 3-1 kazandı

Hakemler: Umut Kılıç ( Hakem), Savaş Sarıcan( 1. Yardımcı Hakem), İlker Akbayır ( 2. Yardımcı Hakem), Umut Atlı (3. Yardımcı Hakem)

Boluspor U – 19 takımı ilk 11: *** Cengizhan,** Kazım Taha, ** T. Demirkan, ** Kerem, ** Selim Vera, ** Hakan, ** Emin Kaan, ** Ömer Faruk, ** Yusuf Efe, ** Alperen, ** Furkan

Adana Demirspor U -19 takımı ilk 11: ** Doğukan, ** Bekir Çağlar, ** Nurullah, ** Okan, ** Şamil, ** Birkan, ** Alparslan Devlet, ** Fikret, ** Emre, ** Azad, ** Barış

Goller: 6.dk. Fikret ( Adana Demirspor), 27.dk. Emin Kaan, 45.dk. Furkan, 85.dk. T. Demirkan ( Boluspor )