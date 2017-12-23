HABER: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk basketini ilk dakikada bulan İBAL, 6.dakikada durumu 9-0 yaptı. MTAL’in ilk basketi 7.dakikada geldi: 9-2. İlk periyot ta bu skorla tamamlandı. 2.periyotta 2.dakika 17-2 İBAL üstünlüğü ile geçildi. 4.dakikayı 19-2, 8.dakikayı 21-2 önde geçen İBAL, 9.dakikayı 21-4 ilk yarıyı ise 23-4 önde bitirdi. 3.periyodun 2.dakikası 25-4, 5.dakikası ise 25-6 ile geride kaldı. 8.dakikayı 29-8 üstünlükle kapatan İBAL son çeyreğe 33-11 önde girdi. Son çeyreğin 3.dakikasında fark aynı sayıda kaldı: 35-13. 6.dakika 39-13 ile geçilirken maçı 44-13 kazanan İBAL günü mutlu tamamlayan diğer takım oldu.