HABER: Esra ÖZTÜRK



Maçın ilk dakikalarında etkili başlayan taraf Elvan İnşaat Kızıkspor takımı oldu. Maçın11.dakikasında Kızıkspor takımı Mustafa ile girdiği pozisyonu gole çevirerek maçta durumu 1-0’a getirdi. Oyunda ağırlığını hissettiren Kızıkspor dakika 21’de Duhan ile ikinci golü buldu. İkinci golün şoku atlatamayan Kıbrısçıkspor 3 dakika sonra kalesinde üçüncü golü gördü. Dakika 24’te Kızıkspor takımı Emre ile maçta durumu 3-0’a getirdi. Oyuna iyice ağırlığını koyan Elvan İnşaat takımı dakika 31’de berke ile dördüncü golü bularak maçta durumu 4-0’a getirdi. İlk yarının son dakiklarında oyundan iyice düşen Kıbrısçıkspor girdiği pozisyondan yararlanamadı. Dakika 38’de Elvan İnşaat Kızıkspor takımı Mustafa ile beşinci golü buldu ve devre arasına 5-0’lık skorla önde girdi. Oyunun tek hakimi olan Kızıkspor takımı dakika 48’de Atakanın kaleye attığı şutla maçın skorunu 6 -0’a getirdi. Kıbrsçıkspor rakibinin üstün oyununa bir türlü karşılık veremedi. Maçın skorunu dakika 60’da Duhan belirledi. Kızıksporcu Duhan, rakip kaleciyle bire bir kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Elvan İnşaat Kızıkspor maçtan 7-0lık farklı skorla ayrıldı.

Hakemler: Sinan Yılgündüz( Hakem), Furkan İşletici( 1.Y.Hakem), Büşra Temizer(2. Y.Hakem)



Kıbrısçıkspor: ** Seyitcan, ** Polat, ** Ramazan, ** Kerimcan, ** Faruk, ** Enes, ** Ahmet, ** Enes, ** Emircan, ** Burak, ** Kaan



Elvan İnşaat Kızıkspor: *** Berkant, ** Umut, ** Berke, ** Ayberk, ** Duhan, ** Erdem Tabak, ** Yusuf Emirhan, **Erdem Kıyak, ** Emre, ** Eren, ** Mustafa



Goller:11.dk.. Mustafa, 21.dk. Duhan, 24.dk. Emre, 31.dk. Berke, 38.dk. Mustafa, 48.dk. Atakan, 60.dk. Duhan