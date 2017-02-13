Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige yeni kadrosuyla başlamasına rağmen iyi sonuçlar alarak liderlik koltuğunda bile oturan Boluspor, 10. haftanın ardından kadro derinliğinin azlığı, ikinci yarının başından bu yana ise bir kez daha yenilenen kadrosunun uyumuzluğu ile dikkat çekiyor. Fuat hocanın MİY maçında sahaya sürdüğü sürpriz kadro ise yine dikkat çekti. Çapa kalede Soner'in yerine Erdi'ye şans verirken, sağ bekte Furkan'ı kulübeye çekti ve Fatih Turan'a on birde sahaya sürdü. Çapa yine Popeon ve Mitchell ikilisini birlikte oynatmaya çalışsa da Poepon gole uzak hem sol kanatta hem de forvet arkası oynadı. Golcü oyuncu zaman zaman Guido ile yer değiştirmek zorunda kaldı. Çapa ayrıca sol bekte Cengiz Umut'un yerine Hakan'a şans verdi.