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13 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Farklı ilk 11 yine sahada

    Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa Mersin İdman Yurdu karşılaşmasına sürpriz ilk 11 le sahaya çıktı. Fuat hocanın sahaya sürdüğü ilk 11 taraftarlar tarafından dikkat çekti.

    13 Şubat 2017 Pazartesi 12:29
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    Farklı ilk 11 yine sahada

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Lige yeni kadrosuyla başlamasına rağmen iyi sonuçlar alarak liderlik koltuğunda bile oturan Boluspor, 10. haftanın ardından kadro derinliğinin azlığı, ikinci yarının başından bu yana ise bir kez daha yenilenen kadrosunun uyumuzluğu ile dikkat çekiyor. Fuat hocanın MİY maçında sahaya sürdüğü sürpriz kadro ise yine dikkat çekti. Çapa kalede Soner'in yerine Erdi'ye şans verirken, sağ bekte Furkan'ı kulübeye çekti ve Fatih Turan'a on birde sahaya sürdü. Çapa yine Popeon ve Mitchell ikilisini birlikte oynatmaya çalışsa da Poepon gole uzak hem sol kanatta hem de forvet arkası oynadı. Golcü oyuncu zaman zaman Guido ile yer değiştirmek zorunda kaldı. Çapa ayrıca sol bekte Cengiz Umut'un yerine Hakan'a şans verdi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Teknik, Direktörü, Fuat, Çapa

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