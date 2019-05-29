Fatih Karagümrük 1.Ligde

Haber: Gönül Olutürk

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 83 Umut Sözen), Ümit Yasin Arslan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 71 Hacı Ömer Doğru), Oğuz Kocabal, Dilaver Güçlü, Ferhat Yazgan, Zahit Fındık, Berk İsmail Ünsal

Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Bilal Aziz Özer, Çağrı Ortakaya (Dk. 65 Selçuk Alibaz), Barış Özbek, Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Turgut Doğan Şahin (Dk. 90 2 Şenol Can), Mehmet Batdal (Dk. 78 Ahmet Aras)

Goller: Dk. 69 Selçuk Alibaz, Dk. 87 Ahmet Aras (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 56 Oğuz Kocabal (Sakaryaspor), Dk. 88 Erkan Zengin, Dk. 88 Ahmet Aras, Dk. 90 3 Bilal Aziz Özer (Fatih Karagümrük)

Türk futbolunun iki köklü kulübünün karşı karşıya geldiği TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e döndü. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle kupasını aldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve oyuncular şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Yakılan meşaleler nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başlayan final maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı. Fatih Karagümrük, 69. dakikada 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta topla ceza sahası dışında buluşan Selçuk yaptığı şık plase ile takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede son anlara girilirken Sakaryaspor'da Berk İsmail Ünsal 80. dakikada müsait durumda net bir pozisyonda topu kafayla dışarı gönderdi. Temponun artış gösterdiği son anlarda sahneye Erkan Zengin çıktı. 87. dakikada rakiplerini bir bir eksilten tecrübeli futbolcu pasını içeri gönderdi, Ahmet Aras topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı. Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Fatih Karagümrük, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ekip oldu. İstanbul temsilcisi 17 sezon sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Öte yandan geçen sezon Afjet Afyonspor'a yenilen Sakaryaspor, 1. Lig hasretine bu sezon da son veremedi.