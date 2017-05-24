Haber: Aysun Beykoz

Boluspor resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Boluspor Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından Fatih Turan’ın dedesinin vefat ettiği belirtildi. Boluspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Fatih Turan’ın dedesi Yüksel Ölmezler’in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Yüksel Ölmezler’e Allah’tan rahmet, oyuncumuz Fatih Turan ve ailesine sabırlar dileriz.