Haber: Aysun Beykoz
Boluspor resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Boluspor Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından Fatih Turan’ın dedesinin vefat ettiği belirtildi. Boluspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Fatih Turan’ın dedesi Yüksel Ölmezler’in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Yüksel Ölmezler’e Allah’tan rahmet, oyuncumuz Fatih Turan ve ailesine sabırlar dileriz.
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