Fatura Bulak’a kesildi

Haber: Aysun Beykoz

4 haftası geride kalan TFF 1. Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 16. sırada bulunan Boluspor’da Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Kötü gidişatın değerlendirildiği toplantı sonucunda fatura Teknik Direktör Giray Bulak’a kesildi. Boluspor Kulübünden yapılan resmi açıklamada Giray Bulak’la yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, “Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Hizmetlerinden dolayı Teknik Direktör Giray Bulak ve antrenörlerine teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bulak veda etti

Sabah saatlerinde futbolcular ve yöneticilerle vedalaşan Giray Bulak bu hafta sonunda oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında takıma başarılar dileyerek kulüpten ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 10:21