“Favori gibi oynadık”

Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında kırmızı kart cezalısı Ertuğrul Sağlam yerine Samsunspor’un başında maça çıkan Gökhan Geylani, takımdan memnun olduğunu ifade etti. 1-0 kazandıkları Balıkesirspor maçını değerlendiren çalıştırıcı, “Bu oyunlar zor oyunlardır. 2 kale ve 1 top varsa favori olan yoktur ama biz bugün favori oyunu oynadık” dedi.

'Damalı bayrağa 5 maç kaldı'

Yarından itibaren Menemenspor maçına odaklanacaklarını vurgulayan Geylani şunları söyledi: “Ligin boyu kısaldı. Biz geçen hafta Tuzlaspor maçında iyi bir viraj dönmüştük. Damalı bayrağa ulaşmamız için önümüzde 5 tane daha maç var. Bu 5 maçı tek tek düşüneceğiz. İyi odaklanıp, bu işin sonunu getirmek için elimizden geleni yapacağız.”

'Tomane'nin sakatlığı nüksetti'

Son olarak sedyeyle sahayı terk eden Tomane’nin durumunu da değerlendiren Geylani, “İlk aldığım bilgi; önceki sakatlığının nüksettiği yönünde. 1-2 güne daha net bilgi veririz” şeklinde konuştu.