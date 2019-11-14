Favoriler kazandı...

Haber: Ceylan Beykoz

KALE 1957- Küçükyalı S.K.: 3 - 0

Çan’ın Sultanları, evinde İstanbul temsilcisi Küçükyalı Spor Kulübü takımını ağırladı. Çan’ın H.İbrahim Eriç Spor Salonu’nu dolduran voleybol severler keyifli bir müsabaka izlediler. Karşılaşmanın tamamında hakimiyetini hissettiren KALE 1957, rakibini 3-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu. Maçın setleri 25-23, 25-22-, 25-15’lik sayılarla tamamlandı. Bu sonuçla ilk 5 maçını kazanan KALE 1957, mücadele verdiği Türkiye Kadınlar 1.Ligi A grubunda Sarıyer Belediyespor ve Bolu Belediyespor’la birlikte zirve yarışını sürdürüyor. KALE 1957 takımı sezonun en kritik maçında, 17 Kasım 2019 pazar günü saat 16.00’da İstanbul’da Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu’nda lider Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yenilgisiz iki takımın mücadelesi ilgi ile izlenecek.

Bolu Belediyespor- Çanakkale Belediyespor: 3 - 0

Çanakkale Belediyespor 5. hafta maçında dış salonda hedefli Bolu Belediyespor’un konuğu oldu. Karşılaşmanın setleri ev sahibi takımın üstünlüğü altında geçti. Bolu Belediyespor maçtan 25-23, 25-11, 25-18’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Bolu temsilcisi 5’te 5 yapıp, zirve yarışını sürdürürken, Çanakkale Belediyespor, sezonun ilk 5 maçında 2 kez kazanıp, salonlardan 3 defa yenilgi ile ayrıldı. Çanakkalii Belediyespor 17 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’de Anafartalar Spor Salonu’nda Eskişehir Anadolu Üniversitesi takımını konuk edecek.

Biga Çiçeklidedespor mağlup

Çanakkale’yi Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi, 2.Grubu’nda temsil eden Biga Çiçeklidedespor haftayı Manisa deplasmanında ATA Okulları karşısında geçirdi. Rakibine 3-0 mağlup olan Çiçeklidedespor setleri 25-15, 25-20, 30-28’lik sayılarla kaybetti. Biga ekibi ligde oynadığı ilk 6 maçın 3’ünü kazanırken, 3’ünden de yenilgi ile ayrıldı. Çiçeklidedespor, 16 Kasım 2019 cumartesi günü saat 13.00’de Biga Spor Salonu’nda Bursa temsilcisi NOVA Gençlik ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi NOVA Gençlik’in henüz galibiyeti bulunmuyor.