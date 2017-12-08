Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maça 50.Yıl OO iyi başlayan taraftı: 3-1. İlk bölüm sonrası fark artmaya başladı: 6-2. 10-4 ve 15-5 ile rahatlayan 50.Yıl OO karşısında Milli Egemenlik OO farkı 7 sayıya çekti: 17-10. Ancak toparlanan 50.Yıl OO 20-11’den sonra rakibine sayı vermedi ve ilk seti 25-11 alarak maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. 2.sette Milli Egemenlik OO ilk sete oranla çok daha iyi bir oyun sergiledi. 50.Yıl OO 2-0 öne geçse de Milli Egemenlik OO 4-4 eşitliği buldu. Bu bölümden sonra 50.Yıl OO 8-6, Milli Egemenlik OO ise 10-9 öne geçti. Üst üste sayılarla 50.Yıl 00 yeniden öne geçti: 12-10. 17-13 ve 20-15’lik avantajları yakalayan 50.Yıl OO 22-17’den sonra seti 25-18 maçı da 2-0 alarak 2’de 2 yapan 2.takım oldu