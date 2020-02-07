Fay Yamaner Mücevher’den Sultanlara Destek

Haber: Aysun Beykoz

Yeşil beyazlıların Sarıyer Belediyesi ile deplasmanda oynayacağı maça deplasman sponsoru olan Yamaner yaptığı açıklamada “Bolu Belediyespor üstlendiği misyon doğrultusunda ilimizde amatör spor branşlarının sürekliliğine ve özellikle salon sporlarının gelişimine önemli katkı veriyor. Bolu Belediyespor’un bu sene vitrininde kadın voleybol takımı olmakla beraber yüzlerce sporcu kardeşimizin heyecanına da destek olması ilimizde spor gelişimi için önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. “FAY YAMANER MÜCEVHER A.Ş.” olarak bu emeklere katkı vermek amacıyla Sarıyer deplasmanına sponsor olma kararı aldık diyen iş insanı Fatih Yamaner “Amatör spor branşlarının devam etmesi için katkı veren Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a, spor branşlarının başarılı olması için büyük mesai veren kulüp başkanı Sayın Sinan Barut arkadaşıma ve hedeflerine ulaşmak için ter döken sporcu kardeşlerimize; tüm spor branşlarında kazasız bir sezon geçirmelerini ve başarılı olmalarını diliyoruz” dedi.

BAŞKAN BARUT’TAN TEŞEKKÜR

Bolu Belediyespor’un bu tür desteklerle daha çok kişiye spor yaptırdığını ve hedefe ulaşmak için bu tür katkıların büyük olduğunu belirten başkan Sinan Barut “FAY Yamaner Mücevher A.Ş. nezdinde iş insanı Fatih Yamaner’in spora ve sporcuya verdiği destek hepimizi mutlu etti. Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman var olan Fatih beye ve FAY Yamaner Mücevher A.Ş’ye kulübümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.