F.Bahçe Bolu Maçında Gençlerle Oynayacak

Haber: C.Kutay Aykan

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları ağırlıklı olarak genç oyuncuların katılımıyla 1 Temmuz’da başladı. Ersun Yanal yönetiminde toplanan sarı-lacivertli oyuncular, 3 Temmuz’da Topuk Yaylası’na geçerek antrenmanlarına devam etti. Topuk Yaylası’ndaki çalışmalar 13 Temmuz’da sona erecek. Kampın son gününde oynanacak Boluspor maçı da genç oyuncuların kendilerini görmeleri ve Fenerbahçe’nin de genç yetenekleri görmesi, tanıması adına tamamen genç isimlerden kurulu bir kadro ile oynanacak. Gençlerin takım içerisindeki durumlarını ve geliştirilecek yönlerini keşfetmek bu sürecin kilit noktası olacak. Ersun Yanal ve teknik ekip, Boluspor maçında genç oyuncuların son durumunu da gözlemleyecek ve bunun üzerine şekillenecek eğitimler ve destekle sporcular çalışmalarını ve gelişimlerini sürdürecekler.