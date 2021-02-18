"F.Bahçe'ye transfer olamamam hayal kırıklığı yarattı"

Haber: Ceylan Beykoz

Süper Lig hedefleriyle ilgili konuşan Gökhan İnler, "Takım iyi durumda, şuan her şey bitmiş değil, Mayıs'ın ortalarında inşallah bu sene olacak" dedi.

Türkiye'de forma giymenin hedefleri arasında olduğunu vurgulayan İnler, bir dönem Fenerbahçe'ye transferinin olmamasıyla ilgili "Herkes diyor Daum beni beğenmemiş. O doğru değil. Çünkü Daum beni istedi. İdmanlara çıktım. Bir ay sonra yönetim bana 'şu an yeriniz yok. Mukaveleyi feshetmemiz lazım' dedi. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 09:27