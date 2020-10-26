Federasyon başkanı Çelen İzmit’te ağırlandı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Asbaşkanı Fikret Yıldız, Büyükşehir eski Spor Müdürü Doğa Ergün, Eski Milli Sporcu İbrahim Aydın, Gazeteci ve Spor Yazarı Süleyman Durak, Cimnastik literatürüne 'Çelen' hareketiyle giren Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile Cimnastik Federasyon eski yöneticisi ve eski Bolu İl temsilcisi ve Antrenörü Mehmet Özdoğan'la bir araya geldi. Plajyolu Balıkçısı’nın sahibi Mesut Fakir'in ekibinin, birbirinden lezzetli balık ızgaralarıyla keyif veren yemekte konu, cimnastik ve Türk sporu oldu. Suat Çelen, Kocaeli’nin de cimnastikte geldiği nokta ve bu spora verdiği önemin kendisini hayli memnun ettiğini belirtti.