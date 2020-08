Federasyon Başkanından Ziyaret

Haber: Aysun Beykoz

5 Ağustos'ta kampa giren milliler, 19 Ağustos tarihine kadar Bolu Aladağ'da hazırlıklarını sürdürecek. Milliler daha sonra 20-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın bugün kampı ziyaret etti. Başkan Aydın ilk olarak teknik heyetle toplantı yaparak takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Ardından güreşçilerle bir araya gelen Başkan Musa Aydın, sporcularla bir süre sohbet etti. Bu yıl çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Başkan Aydın, "Pandemi süreci tüm branşları olduğu gibi güreşi de yakından etkiledi. Dünya Şampiyonası için UWW 12-20 Aralık tarihlerini belirledi. Bizler tüm sporcularımızı hem moral hem de fiziksel olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Kadın güreşinde önemli başarıların altına imza attık. Biz göreve geldiğimizde bu başarılar hayaldi. Ama özellikle son yıllarda alınan başarılarla birlikte kadın güreşinde söz sahibi ülkeler arasında yer aldık. Bu gerçekten gurur verici. Avrupa ve dünya şampiyonları çıkardık. Şimdi sırada olimpiyat şampiyonu çıkarmak var. Ben bu teknik kadroya ve sporcularımıza güveniyorum. İnşallah bu hedefe de ulaşacağız. Tabii ki pandemi sürecinde ne olur ne biter bilinmez. Dünya Şampiyanası için tarih verildi. Ancak o tarihlerde pandeminin durumu da önemli. Tek duamız hem ülkemizde hem de dünyada bu virüs bir an evvel son bulur ve her şey normale döner" dedi. Teknik direktör Efrahim Kahraman ise yaptığı açıklamada çalışmaların son derece iyi gittiğini kaydederek, "Tüm takım hırslı bir şekilde Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde sporcuları hazırlamak gerçekten çok zor. Her ne kadar Dünya Şampiyonası için tarih belirlenmiş olsa da bir belirsizlik de var. Çünkü virüs tehdidinin ortadan kalkması lazım" diye konuştu.

TOHM'DA GÜREŞ İDMANLARI YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan güreş idmanları, yeniden başladı. Hazırlık kamplarında minder idmanları yaklaşık 5 ay önce durmuş ve idmanlar on-line olarak devam etmişti. Gençlik ve Spor Sakanlığı, TOHM'da yapılması gerekenleri bir kitapçık haline getirerek bu merkezlere ulaştırdı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın bugün Sakarya'da bulunan TOHM'u ziyaret etti. Bakanlığın hazırladığı önemlerin sıkı sıkıya uygulanması gerektiğini vurgulayan Başkan Aydın, "Yaklaşık 5 ay sonra sporcularımız mindere döndüler. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmasa bu süreçte çok zorlanırdık. Onun gece gündüz çalışmaları sayesinde artık idmanlarımızı güven içinde yapıyoruz. Ama bizlere düşen, bu süreçte Spor Bakanlığımızın aldığı tüm tedbirlere uymak. Bu önlemler çerçevesinde hazırlıklarımızı sürdürürsek herhangi bir problem yaşamadan sıkıntılı süreci aşarız" şeklinde konuştu.