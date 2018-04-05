Haber: Gönül Olutürk

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Başkan Vekili Bayram Yüksel Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ve tesisler ziyaret etti. Başkan daha sonra Belediye Başkanı Alaaddin Yılmazı veKamp Eğitim Merkezine ziyaretlerde bulundu. Federasyon Başkanı Sadık Karakan, son olarak Bolu GHSİM tarafından 17 Nisan’da ihalesi yapılacak olan hokey sahasını yerinde inceledi.Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem,Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Başkan Vekili Bayram Yüksel’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.