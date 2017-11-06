Haber: Semih BAYKAL

Bolu ValiSİ Sayın Aydın Baruş’un ve Bolu Belediye BaşkanıSayınAlaaddin Yılmaz’ın öncülüğünde Köroğlunun Diyarı Bolu’da bir ilk’i gerçekleştirdiler. Bolu’yu sporda marka şehir yapmak için federasyon başkanlarını Bolu’da ağırladılar. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: "Tabiatın Kalbi Bolu”yu ülkemizde ve dünyada “Spor Kenti” yapma hedefiyle çıktığımız yolda 3-5 Kasım 2017 tarihleri arasında tüm federasyon başkanlarımızı ilimizde misafir ediyoruz. Dört mevsim güzellikleriyle spor kenti olma yolunda adım adım ilerleyen ilimizi ulusal ve uluslararası turnuva ve organizasyonların merkezi yapmak en büyük hedefimizdir. Ülke çapında 20 tane olan Olimpiyat Hazırlık Merkezinden birini ve 33 Sporcu Eğitim Merkezini barındıran şehrimiz eminim ki büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak kapasitededir. Bu bağlamda yardımlarını ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Bolu Valimiz Sayın Aydın Baruş’a, Bolu Belediye Başkanımız Sayın AlaaddinYılmaz'a , katılımlarından dolayı federasyon başkanlarımıza ve tüm federasyon yöneticilerimize teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.”