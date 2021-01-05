Felipe 4 ay sonra kadrodaydı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Beypiliç Boluspor resmi internet sitesi bu transferi duyurduktan sonra, aradan yaklaşık 120 güne yakın bir süre geçmesine rağmen Brezilyalı Felipe Trevizan Martins ‘i ilk 11'de hiç şans bulamadı.

Beypiliç Boluspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak sakatlıklarından ötürü bir türlü forma şansı bulamayan Felipe, TFF 1.Lig 17.Haftasında 18 Kişilik kadroya dâhil oldu. Maçta yine süre alamayan ve sakatlık problemlerinden bir türlü kurtulamayan 33 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Beyazlı ekiple henüz hiçbir resmi maçta forma giymedi.