HABER: Ceylan BEYKOZ

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setinde rakibi Sosyal Bilimler Lisesi’ne büyük üstünlük sağlayan Fen Lisesi 25-16 ile 1-0’lık üstünlüğü sağladı. 2.sete daha iyi başlayan Sosyal Bilimler Lisesi ilk teknik molaya 8-4 önde girdi. Ancak toparlanan Fen Lisesi 2.teknik molaya 16-13 önde girmeyi başardı. Bu bölümden sonra ipleri eline alan Fen Lisesi rahat bir oyun çıkardı. Seti 25-16 alan Fen Lisesi maçta skoru 2-0’a getirdi. Son sete Sosyal Bilimler Lisesi iyi başlamasına rağmen ilk teknik molaya Fen Lisesi 8-6 önde girdi. Fen Lisesi oyundaki üstünlüğünü sürdürüp 2.teknik molaya da 16-14 önde girdi. Seti 25-18 alan Bolu Fen Lisesi maçtan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu.