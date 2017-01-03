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03 Ocak 2017 Salı
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    • Fen Lisesi rahat kazandı: 3-0

    Okul Sporları Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde günün 2.maçında Fen Lisesi ile Sosyal Bilimler Lisesi karşılaştı. Maçı Fen Lisesi zorlanmadan kazandı: 3-0.

    03 Ocak 2017 Salı 12:32
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    Fen Lisesi rahat kazandı: 3-0

    HABER: Ceylan BEYKOZ
    17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setinde rakibi Sosyal Bilimler Lisesi’ne büyük üstünlük sağlayan Fen Lisesi 25-16 ile 1-0’lık üstünlüğü sağladı. 2.sete daha iyi başlayan Sosyal Bilimler Lisesi ilk teknik molaya 8-4 önde girdi. Ancak toparlanan Fen Lisesi 2.teknik molaya 16-13 önde girmeyi başardı. Bu bölümden sonra ipleri eline alan Fen Lisesi rahat bir oyun çıkardı. Seti 25-16 alan Fen Lisesi maçta skoru 2-0’a getirdi. Son sete Sosyal Bilimler Lisesi iyi başlamasına rağmen ilk teknik molaya Fen Lisesi 8-6 önde girdi. Fen Lisesi oyundaki üstünlüğünü sürdürüp 2.teknik molaya da 16-14 önde girdi. Seti 25-18 alan Bolu Fen Lisesi maçtan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

    Anahtar Kelimeler: Okul, Sporları, Genç, Erkekler, Voleybol

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