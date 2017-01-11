Haber: Gönül Olutürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan mücadelede oyun dengeli başladı. İlk teknik molaya Mengen Aşçılar MTAL 8-7 önde girdi. Ancak oyundan üstünlüğü ele geçiren Bolu Fen Lisesi 2.teknik molaya 16-13 önde giren taraf oldu. Setin son bölümünü iyi oynayan Fen Lisesi seti 25-16 alarak maçta 1-0 öne geçti. 2.setin ilk teknik molasına Bolu Fen Lisesi 8-3 önde girdi. Mengen Aşçılar MTAL toparlanıp 10-10 beraberliği yakaladı. 2.teknik molaya Bolu Fen Lisesi 16-14 önde giren ekip oldu. Son bölümde Mengen Aşçılar MTAL’den basit hatalar gelince Bolu Fen Lisesi 23-18’lik avantajı yakaladı. Seti 25-21 alan Bolu Fen Lisesi durumu 2-0’a getirdi. 3.sette Fen Lisesi ilk teknik molaya 8-4 önde girdi. Moladan sonra fark açılmaya başladı: 12-5. Fen Lisesi 2.teknik molaya da önde giren taraf oldu: 16-9. Mücadelede Mengen Aşçılar TMAL aleyhine verilen hakem kararları oyuncuların büyük tepkisini çekti. 20-12’yi bulan Fen Lisesi son bölüme rahat girdi. Seti 25-15 alan Fen Lisesi maçı da 3-0 kazandı.