Haber: S. Özge Yücel

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk setinde rakibine büyük üstünlük kuran taraf Fen Lisesi oldu. Fen Lisesi ilk seti 25-9 alarak maçta 1-0 öne geçti. Uzun süre Özel Final Listesi üstünlüğü olan mücadelenin 2. setinin son bölümlerinde Fen Lisesi oyuna ağırlığını koyarak ilk seti 25-23 kazandı ve maçta durumu 2-0’a getirdi. Başabaş giden 3.setin son anlarında farkı açan ve daha rahat oynayan Fen Lisesi 25-15 lik skorla seti alırken maçtan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu.