Haber: Esra Öztürk

Okul Sporları Genç KızlarB İl Birinciliği Voleybol mücadelesinde 17 Temmuz Spor salonunda Bolu Fen Lisesi ile Dörtdivan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldiler. İlk sete Fen Lisesi 3-1 önde başladı. Sette toparlanan Dörtdivan 6-4 öne geçti. Çekişmeli mücadelenin yaşandığı settin teknik molasına 12-11 Bolu Fen Lisesi önde girdi. Teknik moladan sonra da Fen Lisesi 17-15’lik skorla üstünlüğünü korudu. Seti 25-22 kazanan Bolu Fen Lisesi setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sete 5-2 önde başlayan Bolu Fen Lisesi teknik molaya 12-6 önde girdi. Set boyunca üstünlüğünü sürdüren Fen Lisesi seti 25 -19 kazanarak setlerde durumu 2-0 yaptı. Maçın üçüncü ve son setine 8-6 önde olan Bolu Fen Lisesi teknik molaya 12-9 önde girdi. Set boyunca rakibine izin vermeyen Bolu Fen lisesi seti 25-17 ve mücadeleyi 3-0 kazandı.