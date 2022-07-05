Fenerbahçe'de Alex Kral transferi gündemde

Haber: Okay Özcan

Fenerbahçe'de, öncelik orta saha bölgesine verildi. Defansif orta saha için William Carvalho ve Vinicius Souza isimleri üzerinde yoğunlaşan Kanarya, transferlerde bir sorun yaşanması durumunda bonservisi Spartak Moskova'da bulunan Çek yıldız Alex Kral'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe ön libero mevkisi için çalışmalarını sürdürüyor

Real Betis forması giyen William Carvalho ile bonservisi Lommel'de olan Vinicius Souza için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir önemli isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu West Ham'da kiralık geçiren Çek yıldız Alex Kral için harekete geçti. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Alex Kral ile yapılan görüşmelerde aşama kaydettiği öğrenildi.

Spartak 12 Milyon ödemişti

Rus basınına göre, başarılı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Spartak Moskova ile pazarlıklar sürüyor. Spartak, bonservis için 5 milyon Euro istiyor, ancak kiralama seçeneği de masada. Spartak Moskova, Kral'ı 2019'da 12 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Ancak savaş nedeniyle hem Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarından men edilmesi hem de başarılı oyuncunun West Ham'da bekleneni verememesi nedeniyle piyasa değeri düştü. Ruslar'a göre Spartak, Çek yıldızı 5 milyon Euro'ya bırakmaya hazır. Spartak Moskova'nın Alex Kral'ı bir kez daha kiralayabileceği de belirtildi. Fenerbahçeli kurmaylar da Carvalho ve Vinicius Souza transferinde aşama kaydedemezse Alex Kral'ı kadroya dahil etme kararı aldı.

Satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneği masada

24 yaşında ve 1.87 boyunda olan Alex Kral, 31 kez Çek Cumhuriyeti formasını giyerken bu maçlarda 2 gole imza attı. Slavia Prag altyapısından yetişen Alex Kral, 2017 yılında Teplice'ye transfer oldu.

2019 yılında Slavia Prag 900 bin euro bonservis bedeli ödeyerek Alex Kral'ı geri aldı. Gösterdiği performansla dikkat çeken Çekyalı futbolcu, 2019 yılında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer oldu.

2021 yılında İngiliz ekibi West Ham'a kiralanan Alex Kral, geçici sözleşmesinin sona ermesinin ardından Spartak Moskova'ya döndü. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

.