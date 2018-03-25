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25 Mart 2018 Pazar
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    • “Fenerbahçe de gelse stat dolmuyor”

    Bolurpor’un, Fenerbahçe ile yaptığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı “Fenerbahçe gibi güzide bir kulübün Bolu’ya gelmesi, maç yapması ve stadın boş olması beni üzdü” dedi.

    25 Mart 2018 Pazar 12:02
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    “Fenerbahçe de gelse stat dolmuyor”
    Haber: Semih Baykal

    Maçın dostluk içinde geçtiğini belirten Başkan Çarıkçı “Öncelikle Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Maç dostluk içerisinde geçti. Güzel bir maç oldu, kavgasız, gürültüsüz. İzleyenler de güzel bir maç izledi. Keşke taraftarlarımız stadı doldurmuş olsaydı daha da sevinirdik. Fenerbahçe gibi güzide bir kulübün Bolu’ya gelmesi, maç yapması ve stadın boş olması beni üzdü. Maalesef Fenerbahçe de gelse stat dolmuyor. Takımımızı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. 6-2’lik bir skorla maçı aldık. Tabii ki bunlar özel maç, lig maçına benzemez. Bundan sonra kalan 6 maçımız var, 4’ü içeride 2’si dışarıda. Amacımız hedefe ulaşmak. Takımımı bugün beğendim, inşallah 6 maçımızı kazanırız ve bu sene iyi bir noktada sezonu kapatırız” ifadelerini kullandı.

    “UFAK BİR PROBLEM”

    Maçın ardından yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Necip Çarıkçı “Aslında tartışmada bir problem yok. Ufak bir problem. Maçtan sonra biz Aykut hocamızla da görüştük. Önemli olan bunun maçtan sonra olmaması. Fenerbahçe ile Boluspor dost bir kulüp. Bunların futbol içerisinde kalması lazım. Maçın stresinden dolayı her maçta olabilir. Çünkü sonuç da Şener’i etkilemiş olabilir. Ama önemli olan maçın güzel bitmesi” dedi.

    “BİZİ MUTLU ETTİ”

    Genç oyuncu Mutlu Güler’in maçta gol atmasından dolayı sevindiğini belirten Çarıkçı “Beni en mutlu eden Mutlu kardeşimiz, 19 yaşında bu sene lisans çıkardık, Boluspor’da A takıma çıktı. Mutlu’nun gol atması beni çok sevindirdi. Böyle bir kardeşimizin 19 yaşında profesyonel olup da Fenerbahçe karşısında top oynaması, bir de gol atması bizi mutlu etti. Her şey güzel gidiyor” ifadelerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolurpor’un, Fenerbahçe, Yaptığı, Hazırlık, Maçının

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