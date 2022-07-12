Fenerbahçe'de Mesut Özil ayrılık kararı aldı

Haber: Okay Özcan

Fenerbahçe'de Mesut Özil defteri kesin olarak kapanıyor. Sarı lacivertliler, geçen sezon kadro dışı kalan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus’un düşünmediği Mesut Özil ile masaya oturarak karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetme konusunda el sıkıştı.

Rekorla geldi

Mesut Özil, sarı lacivertlilere gelirken, daha sahaya çıkmadan rekorlar kırmıştı. Mesut Özil’i İstanbul’a getiren uçağın yolculuğunu tam 312 bin kişi izlerken, ‘Gel gündüzle gece olalım’ tweeti Türk Spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı olmuştu. Söz konusu paylaşım 24 saat içinde 215 bin 600 defa retweet edilirken, 592 bin 100 kişi tarafından beğenilmiş ve 60 bin 200 yorum yapılmıştı. Bununla beraber, borsada işlem gören F.Bahçe hisselerinin önceki kapanışa oranla yüzde 7 değer kazanması dikkat çekmişti.