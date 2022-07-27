Fenerbahçe Dinamo Kiev maçımda tur arıyor

Haber: Okay Özcan

İlk maçta 0-0'lık skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maç için avantaj sağladı.

Miejski Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada rakip yarı alanda daha fazla göründü. Net olmayan birkaç pozisyonda sonuca gidemeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyun üstünlüğünü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, özellikle son 20 dakikalık bölümde rakibini kendi sahasına hapsetti. Bu bölümde bazı önemli pozisyonlar yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında İstanbul'da Dinamo Kiev'i konuk edecek. Karşılaşma Bu akşam saat 20.00‘de Ülker Stadı'nda oynanacak. Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Rövanş maçını İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ne zaman?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi haline Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İlk maçlar 2-3 Ağustos, rövanş maçları ise 9 Ağustos'ta başlayacak.