Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i geçemedi 0-0

Haber: Okay Özcan

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, baştan sona üstün bir futbol sergilediği maçta galibiyet golünü bulamadı. Tur bileti rövanş maçına kaldı.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Miejski Stadı’nda oynanan maçta zaman zaman etkili oyun sergileyen Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında bir türlü aradığı golü bulamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un ikinci yarıdaki hamleleri de sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Fenerbahçe’de Bright Osayi Samuel, Diego Rossi, Enner Valencia ve oyuna sonradan giren Arda Güler maçta etkili olan isimlerdi. İrfan Can Kahveci ve Joshua King ise beklentilerin altında performans sergilediler. Dinamo Kiev ve Fenerbahçe, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de İstanbul’da rövanş maçında tekrar karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe baskılı başladı

Maça etkili başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk 15 dakikada Dinamo Kiev’i kalesine hapsetti. Sağlı sollu kornerler kazanan ve Kiev kalesini ablukaya alan Fenerbahçe, 15. dakikada golle burun buruna geldi. Sol kanattan Ferdi Kadıoğlu’nun yaptığı ortaya Enner Valencia iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Ancak kaleci Georgiy Bushchan topu son anda çizgide durdurmayı başardı ve net bir gol fırsatına engel oldu.

İrfan Can fırsat tepti

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev zaman zaman Fenerbahçe’nin ön alandaki baskısını aşmayı başarsa da, sarı lacivertlilerin kalesinde etkili bir gol pozisyonu yaratmayı başaramadı. Dakikalar 37’yi gösterdiğinde yine sol kanattan gelişen atakta bu kez Diego Rossi yerden orta yaptı. Altıpas üzerinde gelişine vuran İrfan Can Kahveci’nin şutu savunmadan sekti ve Fenerbahçe öne geçme şansını değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Jesus’tan ilk hamleler

İkinci yarı iki ekip için de durgun bir tempoda oynanırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ilk hamlelerini 64. dakikada yaptı. Joshua King ve İrfan Can Kahveci’yi kenara alan Portekizli teknik adam, Lincoln Henrique ve Bruma’yı sahaya sürdü. Bu değişiklik sonrası ilk organize atağını 67. dakikada geliştiren Fenerbahçe, Diego Rossi ile gole yaklaştı. Rakip sahada üst üste paslaşmaların ardından savunma arasına koşan Rossi’ye Valencia pasını aktardı. Uruguaylı futbolcu bekletmeden şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta gitti.

Arda ve Serdar kozu

Maçın 72. dakikasında Arda Güler ve Serdar Dursun’u oyuna sokan Jesus, Enner Valencia ve Diego Rossi’yi oyundan aldı. Tüm kozlarını kullanan Jesus’un bu hamlesinden sonra Dinamo Kiev de kontrataklarla Fenerbahçe kalesinde gol fırsatları yakalamaya başlasa da, sarı lacivertliler oyunu Kiev yarı sahasına yıkmayı başardı. Ancak tüm çabalarına rağmen yakaladıkları fırsatları gole çeviremediler ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.