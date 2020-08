Fenerbahçe'lilerden Boluspor'a Tam Destek

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu'da birçok sosyal aktivitede yer alarak önemli bir sivil toplum örgütü haline gelen Bolu Fenerbahçeliler Derneği Boluspor Kulübüne bir ziyarette bulundu. Dernek başkanı Selçuk Zorlu ve arkadaşlarını Boluspor kulübü başkan vekili Oğuzhan Özçelik ile Bolusporlu yöneticiler karşıladılar. Her dönem Boluspor ile birlikte olduklarını ifade eden Bolu Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulun üyeleri yeni dönemde her şeyin çok daha farklı olacağına inandıklarını, başkan Abdullah Abat ve ekibine her zaman destek olacaklarını ifade ettiler. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.