Fenerbahçe'nin Avusturya kampı devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampı devam ediyor

Haber: Okay Özcan

Avusturya’da kampta olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör JorgeJesus yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda başlayan idman, ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen koşu ile devam etti. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında taktiksel çalışmalarla antrenman noktalandı. Sarı-lacivertliler çalışmalarını akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.

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