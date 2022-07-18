Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Sturm Graz oldu

Haber: Okay Özcan

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Fenerbahçe 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Sturm Graz geçen sezon Avusturya Ligi'ni Salzburg'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Sturm Graz Avusturya Bundesliga'da oynayan, Styria merkezli Avusturyalı futbol kulübüdür. Kulüp 1909'de kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır. Graz'ın Avusturya Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunuyor. Maçlarını 15 bin 400 kişilik Merkur Arena'da oynuyor.

Sturm Graz 2021-2022 sezonununda Avusturya Bundesliga'yı normal sezonda ikinci sırada tamamladı. Graz ekibi ayrıca şampiyonluk grubunda da Salzburg'un ardından ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynamaya hak kazandı.

Sturm Graz'ın teknik direktörlüğünü 2 sezondur Avusturyalı Chritstian Ilzer yapıyor. 44 yaşındaki teknik adam 44 yaşında ve kariyerinde daha önce Austria Wien ve Wolfsberger takımlarında görev yaptı. Sturm Graz'ın kadrosunun market değeri transfermarkt sitesine göre 33.4 milyon Euro...

Sturm Graz bu sezon Galatasaray 'la hazırlık kampında yaptığı dostuk maçını 2-1 kazanmıştı. Avusturya ekibinin iki golünü de 19 yaşındaki Danimarkalı Rasmus Winther Hojlund kaydetmişti.

Sturm Graz ideal kadrosu

Jörg Siebenhandl, Jon Stankovic, Jon Stankovic, Jusuf Gazibegovic, Alexander Prass, Alexander Prass, Tomi Horvat, Stefan Hierlander, Stefan Hierlander, David Schnegg, David Affengruber