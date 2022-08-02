Fenerbahçe'nin rakibi Austria Wien

Haber: Okay Özcan
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi. Temsilcimiz Fenerbahçe 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.
Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.
Tüm eşleşmeler şöyle:
Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe/Slovacko (Çekya)
Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan)
Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre) - Heart of Midlothian (İskoçya)
Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)
Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Demir Grup Sivasspor
Karabağ (Azerbaycan)/Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya)
Maccabi Haifa (İsrail)/Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya)
Kızılyıldız (Sırbistan)/Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)/Viktoria Plzen (Çekya)
Ludogorets (Bulgaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç)/Zalgiris (Litvanya)