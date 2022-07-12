Fenerbahçe Tiago Çukur transferini resmen açıkladı

Haber: S. Özge Yücel

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada “Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen TiagoÇukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen Transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir” ifadeleri kullanıldı.

Tıago Çukur kimdir?

Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.