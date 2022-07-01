Fenerbahçe Torino’dan ayrılan golcünün peşine düştü

Forvet transferi konusunda adım almaya çalışan Fenerbahçe, Torino'dan ayrılan ve serbest duruma düşen 28 yaşındaki İtalyan golcü Andrea Belotti'nin peşine düştü

Fenerbahçe Torino’dan ayrılan golcünün peşine düştü

Haber: Okay Özcan

Forvet transferi konusunda adım almaya çalışan Fenerbahçe, Torino'dan ayrılan ve serbest duruma düşen 28 yaşındaki İtalyan golcü Andrea Belotti'nin peşine düştü. İtalyan medyasından Calciomercato'nun iddiasına göre; Torino'nun eski kaptanı Andrea Belotti'nin peşinde sadece Monaco değil, Fenerbahçe de var.

Calciomercato; Fenerbahçe taraftarlarının, Belotti'nin Instagram profilini doldurarak mesajlar attığı ve kulübün de oyuncu ile temasa geçtiğini öne sürdü. Önümüzdeki birkaç gün içinde Belotti'nin gelecek sezon oynayacağı takımı seçeceği ifade edildi.

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