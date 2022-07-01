Fenerbahçe Torino’dan ayrılan golcünün peşine düştü

Haber: Okay Özcan

Forvet transferi konusunda adım almaya çalışan Fenerbahçe, Torino'dan ayrılan ve serbest duruma düşen 28 yaşındaki İtalyan golcü Andrea Belotti'nin peşine düştü. İtalyan medyasından Calciomercato'nun iddiasına göre; Torino'nun eski kaptanı Andrea Belotti'nin peşinde sadece Monaco değil, Fenerbahçe de var.

Calciomercato; Fenerbahçe taraftarlarının, Belotti'nin Instagram profilini doldurarak mesajlar attığı ve kulübün de oyuncu ile temasa geçtiğini öne sürdü. Önümüzdeki birkaç gün içinde Belotti'nin gelecek sezon oynayacağı takımı seçeceği ifade edildi.