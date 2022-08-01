Fenerbahçe’de gündem kaleci transferi

Haber: Okay Özcan

Fenerbahçe, Gökhan Akkan için Rizespor’la görüşüyor Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Berke Özer'in yeri doldurmak için girişimlere başladı.

Berke'nin ayrılığının ardından, Altay Bayındır’ın yanına tecrübeli bir kaleci daha almak isteyen sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Gökhan Akkan'ın transferi için teknik direktör Jorge Jesus’un da onayını aldı. Milli kaleci için sarı-lacivertliler, Rizespor’a teklifini iletti. Kulüpler arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.