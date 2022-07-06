Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’ye tepki gösterdiler

Haber: Okay Özcan

Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile karşılaştığı hazırlık maçında İrfan Can Kahveci, eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-lacivertli birçok taraftar sosyal medyada başarısız bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi.

Kahveci, beklentilerin altında kaldı

Yeni sezona yeni teknik direktör Jorge Jesus ile başlangıç yapan Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Mol Fehervar ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, kötü performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İrfan Can Kahveci'nin karnesi

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maçta forma giyerken 4 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.

Tepki yağdı

Sosyal medyada birçok sarı-lacivertli taraftar performansından memnun kalmadıkları İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi