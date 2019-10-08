Fenerbahçe’den Bolulu Uğur’a imzalı forma

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz günlerde, hayranı olduğu Bolulu sanatçı Ramazan Çelik tarafından ziyaret edilen ve şarkıcıyla karşılıklı çiftetelli oynama imkanı bulan down sendromlu Uğur Karataş’a bir ziyarette Fenerbahçe Marmara Bölgesi Futbol Okulu yetkililerinden geldi.

Sosyal sorumluluk projelerine önem veriyorlar

Fenerbahçe Marmara Bölge Koordinatörü İbrahim Baysel ve Fenerbahçe Hendek- Bolu Futbol Okulları yetkilisi Nermin Yetim Bolu Özel Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelerek Uğur Karataş’ı ziyaret etti. Ziyaretçileri okul işletmecilerinden Suat Güner, Burak Yılmaz ve okul öğretmenlerinden Mehmet Deniz karşıladı. Ziyarette kısa bir açıklama yapan İbrahim Baysel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm takım yetkililerinin sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğine dikkat çekti.

Fenerbahçe maçına gidecekler

Bu kapsamda Bolu’ya gelerek, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Karataş’ı ziyaret ettiklerini belirten İbrahim Baysel, “Hepimiz her ne kadar sağlıklı olsakta birer engelli adayıyız. Bizler bir futbol kulübü olmanın yanında her türlü sosyal sorumluluk projelerine hazır bir takımız. Büyük Fenerbahçe ailesi olarak başkanımızın da talimatları doğrultusunda bugün Bolu’dayız. Uğur kardeşimizi basından tanıma imkanı bulduk ve okul yetkilileriyle temasa geçerek kendisini ziyaret etme imkanına eriştik. Dileriz ki tüm futbol takımlarımız bu tip etkinliklerde kendilerini daha çok gösterir. Biz bu ziyaretimizin yanı sıra Uğur başta olmak üzere buradan birçok öğrenciyi İstanbul’da takımımızın bir maçına götürmek için en kısa sürede yetkililerimizle temasa geçeceğiz. Uğur, bir Fenerbahçe taraftarı olmasının yanı sıra bir Boluspor aşığıymış. Boluspor’dan da yetkililerin kendisini ziyaret etmesini çok istediğini bizlere iletti. Boluspor’un Uğur’a kayıtsız kalmayacağına inancım sonsuzdur. Bizleri burada ağırlayan tüm yetkililere sonsuz teşekkür ediyoruz. ” dedi.

Memnuniyet duydular

Özel Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ise, yaklaşık 300 öğrenciye hizmet verdiklerini, Uğur’un da 10 yıldır merkezlerinde eğitim gördüğünü, Fenerbahçe Futbol Okulu yetkilileri tarafından kendilerine yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Uğur’a imzalı forma verildi

Ziyaret sonunda Uğur Karataş’a Fenerbahçeli futbolcular tarafından imzalanan takım forması hediye edildi. Formayı sırtına geçiren ve yetkililerle fotoğraf çektiren Uğur, tüm Fenerbahçe ailesine teşekkür ettiğini belirtti.